Прокопчанка с дочерью попали под суд за семейный наркобизнес

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Мать и дочь пойдут под суд за участие в схеме сбыта оптовых партий наркотиков.

Мать и дочь в возрасте 42 и 19 лет из Прокопьевска занимались доставкой запрещенных веществ через онлайн-магазин.


Они получали "товар" в соседнем Новокузнецке и сбывали вещества с помощью "закладок". На начальном этапе им доверяли распространять марихуану, а далее "повысили", предоставляя поставки крупных объемов.

– За незаконную деятельность оплату они получали в виде криптовалюты, обо всех своих действиях отчитывались перед "куратором", который координировал их деятельность, – сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Информация о наркосбытчицах появилась у правоохранительных органов осенью 2021 года. Подозреваемых задержали в автомобиле с партией мефедрона, расфасованного по сверткам для последующего сбыта. Общая масса вещества составила более 360 граммов.


Заведено уголовное дело. Прокопчанкам грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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