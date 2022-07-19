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Прокопчанин пожаловался на "самый ужасный двор"

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Житель кузбасского города в Сети решил призвать властей к действиям в "самом ужасном дворе на районе", ремонт в котором не проводился уже несколько лет.

В сообществе во "ВКонтакте" прокопчанин пожаловался на "самый ужасный двор", ремонт которого растянулся на долгие годы. По словам автора сообщения, разбитая временем территория расположена у дома №27 на улице Ленина.

На Ленина, 27 обещают сделать двор каждый год, но так и не делают. Самый ужасный двор остался в этом районе, следует из текста сообщения.

В ответ администрация города заявила, что для проведения ремонтных работ необходимо провести общее собрание жильцов дома, на котором будет принято положительное решение об обновлении участка. Только после этого можно будет обратиться в свою Управляющую компанию.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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