В сообществе во "ВКонтакте" прокопчанин пожаловался на "самый ужасный двор", ремонт которого растянулся на долгие годы. По словам автора сообщения, разбитая временем территория расположена у дома №27 на улице Ленина.

– На Ленина, 27 обещают сделать двор каждый год, но так и не делают. Самый ужасный двор остался в этом районе, – следует из текста сообщения.

В ответ администрация города заявила, что для проведения ремонтных работ необходимо провести общее собрание жильцов дома, на котором будет принято положительное решение об обновлении участка. Только после этого можно будет обратиться в свою Управляющую компанию.