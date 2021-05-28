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Прокопчане рассказали о лишившем пять семей жилья пожаре

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Жители Прокопьевска поделились в соцсетях своим несчатьем: во время ночного пожара сгорели дома пяти семей, которым теперь негде жить.

26 мая в 3:20 в МЧС поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Краматорская в Прокопьевске. На место происшествия выехали 18 человек.

– Горел одноэтажный 16-квартирный дом размерами 14 на 40 метров. Жильцы самостоятельно покинули помещение до приезда спасателей. В результате крыша обгорела на всей площади, частично обрушилась, обгорели стены внутри и снаружи, – рассказали VSE42.Ru в ГУ МЧС Кузбасса.

С огнем боролись более двух с половиной часов, ликвидировать пламя удалось лишь в 5:57. Пострадавших нет, причины произошедшего выясняются. Между тем в соцсетях прокопчане рассказали, что в результате пожара жилья лишились пятеро семей.

Очевидцы поделились кадрами с места событий. По их словам, сгорел барак по Краматорской 14.

— Квартиры сказали дадут не раньше 23-24 года. Хотелось поделиться горем, — написал автор публикации.

Судя по опубликованным снимкам, пламя разрушило дом настолько, что жить там не представляется возможным.

Да!
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