Прокопчане рассказали о лишившем пять семей жилья пожаре

26 мая в 3:20 в МЧС поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Краматорская в Прокопьевске. На место происшествия выехали 18 человек.

– Горел одноэтажный 16-квартирный дом размерами 14 на 40 метров. Жильцы самостоятельно покинули помещение до приезда спасателей. В результате крыша обгорела на всей площади, частично обрушилась, обгорели стены внутри и снаружи, – рассказали VSE42.Ru в ГУ МЧС Кузбасса.

С огнем боролись более двух с половиной часов, ликвидировать пламя удалось лишь в 5:57. Пострадавших нет, причины произошедшего выясняются. Между тем в соцсетях прокопчане рассказали, что в результате пожара жилья лишились пятеро семей.