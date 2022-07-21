Прокопчане пожаловались на разносящих по улицам мусор лошадей

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Фото:  

Беспризорные лошади раскидали по улицам Прокопьевска мусор, что сильно не понравилось местным жителям.

На интернет-платформе "Кузбасс Онлайн" прокопчане призвали земляков, чтобы те сдерживали своих лошадей, поскольку их животные свободно гуляют по городу и растаскивают мусор с помойных урн.

По улице без присмотра ходят лошади, уже очень долгое время. Все бы ничего, но они питаются из мусорных баков, соответственно, раскидывая мусор вокруг контейнеров, сказала автор сообщения.

Для подтверждения своих слов местная жительница прикрепила фото "четвероногой компании", на котором животные рылись в контейнерах. Администратор заявил, что обращение уже передано в работу специалистам.

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