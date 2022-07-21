Прокопчане пожаловались на разносящих по улицам мусор лошадей

На интернет-платформе "Кузбасс Онлайн" прокопчане призвали земляков, чтобы те сдерживали своих лошадей, поскольку их животные свободно гуляют по городу и растаскивают мусор с помойных урн.

– По улице без присмотра ходят лошади, уже очень долгое время. Все бы ничего, но они питаются из мусорных баков, соответственно, раскидывая мусор вокруг контейнеров, – сказала автор сообщения.

Для подтверждения своих слов местная жительница прикрепила фото "четвероногой компании", на котором животные рылись в контейнерах. Администратор заявил, что обращение уже передано в работу специалистам.