Прокопчане пожаловались на невидимый канализационный люк без крышки

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Открытая канализация посреди улицы встревожила прокопчан, которые поспешили предупредить земляков о скрытой в траве опасности

Сообщение об отсутствии крышки на канализационном люке появилось в сообществе во "ВКонтакте". Со слов прокопчанина, речь идет о территории между домами №5 и №9 по улице Союзная.

<...> создаются условия для получения травм для неопределенного круга лиц (включая малолетних детей), заключил он.

Судя по фотографиям, опасность скрыта в зарослях травы, а в темное время суток углубление и вовсе может быть невидимо для глаз прохожих.


В комментариях на жалобу отреагировали представители местной администрации. Чиновники указали, что обращение передано специалистам МКУ "Служба ЖКХ и благоустройства", специалисты которого сначала обследуют участок, а после огласят сроки закрытия люка. О результатах пообещали сообщить не позднее 2 июня 2022 года.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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