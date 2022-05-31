Прокопчане пожаловались на невидимый канализационный люк без крышки

Сообщение об отсутствии крышки на канализационном люке появилось в сообществе во "ВКонтакте". Со слов прокопчанина, речь идет о территории между домами №5 и №9 по улице Союзная.

– <...> создаются условия для получения травм для неопределенного круга лиц (включая малолетних детей), – заключил он.

Судя по фотографиям, опасность скрыта в зарослях травы, а в темное время суток углубление и вовсе может быть невидимо для глаз прохожих.

В комментариях на жалобу отреагировали представители местной администрации. Чиновники указали, что обращение передано специалистам МКУ "Служба ЖКХ и благоустройства", специалисты которого сначала обследуют участок, а после огласят сроки закрытия люка. О результатах пообещали сообщить не позднее 2 июня 2022 года.