Прокопчане потребовали снести опасный культурный объект

В сообществе во "ВКонтакте" прокопчане поинтересовались о сроках ликвидации опасного многоквартирного дома на улице Советов, 7, который в любой момент может обрушиться.

– Здание совсем разрушено, страшно заходить в подъезд! Куски штукатурки скоро полетят на голову, они свисают прямо над козырьком при входе в подъезд. Чего ждут? Когда оно обрушится само на жильцов дома? – сокрушилась горожанка во "ВКонтакте".

Судя по кадрам, от строения в некоторых местах уже отлетела штукатурка, из-за чего на фасаде видна "голая" кирпичная кладка.

На обращение отреагировали сотрудники мэрии города. Чиновники указали, что здание не является жилым, а якобы это объект культурного наследия регионального значения и сейчас оно находится под охраной. Однако такая реакция не удовлетворила местных жителей. Многие сошлись во мнении, что властям следовало бы отреставрировать дом, а не ждать несчастного случая.