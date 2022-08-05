+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Прокопчане потребовали снести опасный культурный объект

0
Фото:  

В кузбасском городе жители призвали властей, что бы те разобрались с опасной "заброшкой", мимо которой людям страшно ходить. В ответ на недовольство чиновники назвали строение культурным наследием и отказались его убирать.

В сообществе во "ВКонтакте" прокопчане поинтересовались о сроках ликвидации опасного многоквартирного дома на улице Советов, 7, который в любой момент может обрушиться.

Здание совсем разрушено, страшно заходить в подъезд! Куски штукатурки скоро полетят на голову, они свисают прямо над козырьком при входе в подъезд. Чего ждут? Когда оно обрушится само на жильцов дома? сокрушилась горожанка во "ВКонтакте".

Судя по кадрам, от строения в некоторых местах уже отлетела штукатурка, из-за чего на фасаде видна "голая" кирпичная кладка.


На обращение отреагировали сотрудники мэрии города. Чиновники указали, что здание не является жилым, а якобы это объект культурного наследия регионального значения и сейчас оно находится под охраной. Однако такая реакция не удовлетворила местных жителей. Многие сошлись во мнении, что властям следовало бы отреставрировать дом, а не ждать несчастного случая.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38899

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined