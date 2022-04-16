Прокопчане начнут рабочую неделю без электроэнергии

Диспетчер энергосети сообщил о массовом отключении электроэнергии в Прокопьевске. Света не будет по следующим адресам:
- с 08:30 до 16:30 - ул.Бобруйская, 3-42; ул.Кавказская, 19,21,30,5-28; ул.Товарищеская, 10-23; ул.Урожайная, 17; ул.Цикличная, 22,24,26,28; ул.Профсоюзная, 24,25; ул.Бакинская, 11,13-58; ул.Нагорная, 1-67; ул.Уральская, 32-76; ул.2-я Групповая, 1-37; ул.Активная, 6,10,18; ул.Воронежская, 1-26; ул.Групповая, 1-37; ул.Запасная, 1-12; ул.Петропавловская, 1-14; ул.Ремонтная, 8-29; ул.Севастопольская, 1-18; ул.Симферопольская, 15-38; ул.Станиславского, 1-20; ул.Тамбовская, 1-17; ул.Активная, 1-31; ул.Ваничева, 4-95; ул.Гоголя, 1-51/А; ул.Симферопольская, 1-18; ул.Тырганская, 1-32; ул.Армейская, 1-27; ул.Красноармейская, 40; ул.Новоселовская, 1-25; ул.Ноябрьская, 2-28; ул.Сосновая, 1-24; ул.Трудовая, 1-13; с/о "Мичуринец" 808/Б;
- с 09:00 до 10:00 - ул.Главная, 158-211; ул.Полеводческая, 4-88; ул.Захаренко, 19-31; ул.2-я Полеводческая, 4-16; ул.Пожарная, 30,31,34,1-67/А; ул.Путейская, 5-112; пер.Путейский, 2-80;
- с 09:00 до 12:00 - ул.2-я Коксовая, 32; ул.Кучина, 8;
- с 09:00 до 16:00 - ул.Молодежная, 1,2-54; пер.Путейский, 21/А,28/А,28/Б,29/А,29/Б,30/А,31/Б,32/А,32/Б; ул.Рубиновая, 1-36,64; пер.Рубиновый, 1-4; ул.Пожарная, 24,26,70; ул.Путейская, 67-207; ул.Вишневая, 1-105; пер.Вишневый, 3; ул.Жил.поселок ш.Красный Углекоп, 193; ул.Инициативная, 1-11;
- с 09:00 до 17:00 - пер.Забойщиков, 1-4; ул.Забойщиков, 81-107; ул.Морозовой, 67,69,71; ул.Сафроновой, 45,47; ул.Степная, 49,51,53-92; ул.Революции, 147,181; ул.2-я Строительная, 12-30; ул.2-я Полысаевская, 4,7,12; ул.Беломорская, 1-32; ул.Колпашевская, 1-41; ул.Ладожская, 1-16; ул.Онежская, 1-25; ул.Полысаевская, 1-18; ул.Ржевская, 1-37; ул.Каспийская, 1; ул.2-я Черкасовская, 1-31; ул.Строительная, 26-63; ул.Черкасовская, 22-81; ул.Дорожная, 7-78; ул.2-я Парниковская, 13-58; ул.Парниковская, 22-81; ул.Угольная, 85;
- с 13:00 до 16:00 - ул.Главная, 158-211; ул.Полеводческая, 4-88; ул.Захаренко, 19-31; ул.2-я Полеводческая, 4-16; ул.Пожарная, 30,31,34,1-67/А; ул.Путейская, 5-112; пер.Путейский, 2-80.
Причина отключения электроэнергии – плановые ремонтные работы, передает "Прокопьевск.ру".
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