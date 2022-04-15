+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Прокопчане на несколько часов лишатся холодной воды

0
Фото:  

В кузбасском городе часть жителей на несколько часов останутся без холодной воды. Отключение запланировано на пятницу, 15 апреля.

Сегодня в пятницу, 15 апреля, с 10:00 до 15:00 по местному времени в домах некоторых прокопчан исчезнет холодная вода. Речь идет о пользователях, проживающих в домах от улицы Суворова, 3 до "Сибавтоцентра" (пер. Заводской 1 - 3, ул. С. Разина, Сафроновская, Дементьевская, Механическая, Свет Шахтера, Попова, Н. Кузнецова, Зимовщиков, Зеленстроевская, Мичурина, Глубокий Яр, Наклонная, пер. Банный, ул. Согласия, пер. Тупик).


В пресс-службе администрации города, ссылаясь на местный "Водоканал", уточнили, что отключение произойдет из-за проведения работ по врезке водовода по ул. Серова, 15.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35470

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined