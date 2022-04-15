Прокопчане на несколько часов лишатся холодной воды

Сегодня в пятницу, 15 апреля, с 10:00 до 15:00 по местному времени в домах некоторых прокопчан исчезнет холодная вода. Речь идет о пользователях, проживающих в домах от улицы Суворова, 3 до "Сибавтоцентра" (пер. Заводской 1 - 3, ул. С. Разина, Сафроновская, Дементьевская, Механическая, Свет Шахтера, Попова, Н. Кузнецова, Зимовщиков, Зеленстроевская, Мичурина, Глубокий Яр, Наклонная, пер. Банный, ул. Согласия, пер. Тупик).

В пресс-службе администрации города, ссылаясь на местный "Водоканал", уточнили, что отключение произойдет из-за проведения работ по врезке водовода по ул. Серова, 15.