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Прокопчане лишатся холодной воды на несколько часов

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Жители кузбасского города останутся на несколько часов без холодной воды из-за запланированных работ.

Холодной воды не будет у жителей некоторых районов Прокопьевска с 10:00 до 13:00 в предстоящую пятницу, 13 августа. Отключение произойдет по адресам: проспект Гагарина в домах № 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; на улице Крупская, 13, 14, 20, 22 и Яворского, 12.


Представители Водоканала объяснили, что перебои с водой произойдут из-за ремонта водопровода по улице Крупской, 13. Ранее заявка на работы поступила от Управления культуры Прокопьевского района.


Также специалисты порекомендовали горожанам после возобновления подачи воды на протяжении 10 дней перед употреблением фильтровать, отстаивать и кипятить жидкость.


С вопросами можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 61-40-11.

Да!
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