Прокопчане лишатся электроэнергии на несколько часов

В последний день рабочей недели специалисты Энергосети в городе Прокопьевск запланировали новое отключение электроэнергии. Свет на время исчезнет из домов пользователей, которые проживают по следующим адресам:
- с 09:00 до 12:00 - ул. Автомобилистов, 1-5; ул. Декабристов, 5-12; пер. Закраевского, 1-6; ул. Краснодарская, 1-34; пер. Краснодарский, 1-9; ул. Новаторов, 1-18; ул. Общественная, 1-32; ул. Прогресса, 1-14; ул. Творческая, 1-30,30/А,30/Б; ул. Цветочная, 1-15; ул. Юбилейная, 15,19,21; ул. Береговая, 14;
- с 13:00 до 15:30 - ул. 2-я Осетинская, 1-15; ул. Львовская, 2-24; пер. Львовский, 1-15; пер. Менделеева, 1-7; ул. Менделеева, 1-42; ул. Осетинская, 18-31/А; пер. Осетинский, 2-12; ул. Соколовская, 61; ул. Усова, 27-56.
Перебои возникнут на время проведения ремонтных работ, пишет "Прокопьевск.ру".
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