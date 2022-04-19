Прокопчане лишатся электроэнергии

Сегодня во вторник, 19 апреля, из домов прокопчан пропадет электроэнергия. О плановых перебоях со светом сообщили энергетики. Под отключения попадут адреса:
- с 08:30 до 12:00 - пр-кт Строителей, 47;
- с 8:30 до 16:30 - ул. Дементьевская, 36-65; ул. Металлистов, 1-38; ул. Механическая, 1-43; ул. Свет Кузбасса, 1-49; ул. Свет Шахтера, 1-69; ул. Дементьевская, 4-41; пер. Заводской, 8; пер. Свет Шахтера, 1-22; ул. Карьерная, 1-40,40/А; ул. Планерная, 1-44; ул. 2-я Карьерная, 1-34;
- с 09:00 до 17:00 - ул. М.Известковая, 1-39; ул. Б.Известковая, 54-134,134/А; ул. Известковая, 1-133; ул. Горская, 22-83; ул. Гончарова, 50-164; ул. Труда, 97-128.
Причина перебоев – необходимость проведения ремонтных работ, пишет "Прокопьевск.ру".
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