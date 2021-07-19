Петиция с требованием возобновить работу единственного родительного отделения в городе Тайга появилась на change.org. Стоит отметить, что составила документ местная активистка, которая в тексте указала на проблемы, возникшие у рожениц после закрытия медицинского учреждения.

– ... согласно действующей маршрутизации прокатиться придется роженице до Юрги или Анжеро – Судженска. #хорошая перспектива при срочных родах, не так ли (авт. стиль сохранен, – прим. ред.), – заявлено в петиции.

Кроме того, по словам автора, транспортировка на дальние расстояния беременных жительниц на поздних сроках может нести серьезную угрозу как для женщины, так и для ее плода. По этой причине долгие поездки в больницы соседних городов не безопасны.

По ее словам, властям необходимо предпринять все необходимые меры, чтобы создать для рожениц безопасные и комфортные условия в их городе. В качестве примера разрешения проблемы активистка предложила заново открыть единственный на территории Тайги роддом.