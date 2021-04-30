Производство вакцины от коронавируса для животных началось в России

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Вакцину от COVID-19 для животных начали производить в России. Созданием препарата занимаются сотрудники научного института Россельхознадзора. О выпуске новых прививок для зверей пишут ТАСС, ссылающиеся на советника главы Россельхознадзора Юлию Мелано.

Первая партия вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики коронавирусной инфекции у животных была произведена в объеме 17 тысяч доз. Ее подготовкой занимались в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".

- Партия произведенной вакцины уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд городов и регионов РФ, - процитировали специалиста «Лента.ру».

Мелано также подчеркнула, что максимальный объем выпуска лекарственных препаратов может возрасти до пяти миллионов в месяц.


Вакцина является довольно востребованным товаром на российском рынке. Множество людей проявляют заинтересованность в том, чтобы приобрести вакцину для профилактики COVID-19 у животных, отметила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

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