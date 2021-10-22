Производство сыров и сжижение газа: проекты ОЭЗ "Кузбасс" привлекут 10,5 млрд рублей инвестиций

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Федеральные власти одобрили дополнительный бюджетный кредит для проектов будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кузбасс". Всего создание новых промышленных объектов позволит привлечь примерно 10,5 миллиарда рублей.

Правительственная комиссия одобрила дополнительный бюджетный кредит на 5,6 миллиардов рублей для развития будущей ОЭЗ "Кузбасс". Из этих средств только 1,2 миллиарда рублей будут направлены на создание дорожной и инженерной инфраструктуры.


Помимо этого, Минэкономразвития РФ уже подготовило проект постановления о создании самой зоны. Всего в ней планируется реализовать шесть проектов якорных резидентов. В их числе производство минеральной ваты, медицинских изделий и оборудования, бумажной упаковки из вторсырья для пищевых продуктов, диоксида углерода, создание завода по производству твердых и полутвердых сыров, а также комплекса по сжижению природного газа. В общей сложности власти намерены привлечь 10,5 миллиарда рублей.


Отмечается, что ОЭЗ площадью 1 700 гектаров будет располагаться на территории Топкинского муниципального округа. Для ее создания задействуют закрытый пороховой завод, остановленный железобетонный комбинат, неиспользуемые территории КАО "АЗОТ", транспортный узел "Топки" и другие объекты. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

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