Правительственная комиссия одобрила дополнительный бюджетный кредит на 5,6 миллиардов рублей для развития будущей ОЭЗ "Кузбасс". Из этих средств только 1,2 миллиарда рублей будут направлены на создание дорожной и инженерной инфраструктуры.

Помимо этого, Минэкономразвития РФ уже подготовило проект постановления о создании самой зоны. Всего в ней планируется реализовать шесть проектов якорных резидентов. В их числе производство минеральной ваты, медицинских изделий и оборудования, бумажной упаковки из вторсырья для пищевых продуктов, диоксида углерода, создание завода по производству твердых и полутвердых сыров, а также комплекса по сжижению природного газа. В общей сложности власти намерены привлечь 10,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что ОЭЗ площадью 1 700 гектаров будет располагаться на территории Топкинского муниципального округа. Для ее создания задействуют закрытый пороховой завод, остановленный железобетонный комбинат, неиспользуемые территории КАО "АЗОТ", транспортный узел "Топки" и другие объекты. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.