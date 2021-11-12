Производственный комплекс в Новокузнецке попал на продажу за 900 млн рублей

Объявление о продаже крупного производительного-складского комплекса на улице Чайкиной,21 в Центральном районе Новокузнецка появилось на популярном сайте в Сети. Автор указал, что общая площадь строения 93 500 квадратных метров, а расположено здание на 21,1 гектаров земли. При этом под производственные помещения выделено только 85 000 м².



Стоит отметить, что высота потолков разнится от 8 до 14 метров. Имеется водопровод, канализация, отопление, газ и электричество на 13,5 МВт.

– Объект находится в г. Новокузнецк, Кемеровской области. Население города более 550 тыс. человек. Объект обладает отличной транспортной доступностью с выездом на автодорогу Федерального значения 32К-178. Также имеются подъездные Ж/Д пути которые заходят на территорию комплекса, – указал продавец.

В состав комплекса входят четыре производственных корпусов, площадь каждого около 20 000 м².В цехах установлены станки для производства металлоконструкций любой сложности.

Участок закрыт от посторонних глаз забором, а по всему периметру установлено освещение, видеонаблюдение, имеются площадки для паркинга. Объект под круглосуточной охраной.

Приобрести в собственность комплекс может каждый, кто заплатит владельцу 900 000 000 рублей.