Производивший детское питание комплекс продается в Кемерове за 54 млн рублей

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Фото:  

Производственный комплекс в Ленинском районе кузбасской столицы попал на продажу за несколько десятков миллионов рублей.

Согласно объявлению, размещенному на популярной Интернет-платформе, здание площадью в 4 125 м² расположено на улице Тухачевского в Кемерове. Имеется офисная и производственная зона. Офисная часть действующая, занимает три этажа. В производственной части расположены несколько цехов, помещение-термос под холодильник и склад.

– Ранее использовалось для производства детского молочного питания. В настоящее время производство законсервировано, используется только склад, – отмечает автор объявления.

Земельный участок асфальтирован, находится в собственности. Отопление обеспечивает собственная котельная. Кроме того, в здание встроена трансформаторная подстанция.


Желающему приобрести объект придется отдать за сделку 54 000 000 рублей.

Фото: Avito.ru

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