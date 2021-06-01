Производители прогнозируют подорожание кормов для животных в России

Уже 21 июня в силу вступит проект приказ Минпромторга страны, согласно которому товары, для которых еще не действует технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) придется помечать знаком СТР. Принятие же указанного регламента потребует от производителя вновь изменить упаковку полностью. Именно в этой связи и прогнозируются риски повышения стоимости продукции для домашних животных.

Также поясняется, что именно будет ждать производителей, принявших регламент – им полностью предстоит менять упаковку два раза за четыре года, что может обойтись компаниям в 530 миллионов рублей. Подобное положение дел может привести к крупным затратам, потерям продаж и списаниям старых емкостей для корма, сумма, как прогнозируется, может составить около 550 миллионов рублей.

«Лента.ру» отмечают, что аналогичная ситуация может развернуться и в отрасли продаж средств для стирки, гигиенических товаров и дезинфицирующих средств. В этой же связи ассоциация просит перенести вступление в силу приказа на три месяца и дать производителям возможность торговать новой продукцию со знаком РСТ до того момента, пока технический регламент ЕАЭС не вступит в силу.