Производители кофе предупредили о повышении цен в России

Поставщики кофе заявили, что цена на их продукцию с августа возрастет на 10-12%. В торговой сети, занимающейся реализацией кофе, "Коммерсанту" сообщили, что поставщики объяснили свое решение подорожанием сырья из-за плохого урожая зерен в Бразилии.

Стоит отметить, что официального подтверждения о росте цен в России нет, а соответствующее уведомление в настоящий момент находится на рассмотрении.

Кроме того, из данных издания следует, что увеличение стоимости упаковочного материала и логистики также скажется на конечном ценнике на кофе.