Производители детских игрушек ожидают рост цен на товар в России

Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина, общаясь с журналистами «Известий», пояснила, что организация планирует предложить ведомству ввести субсидии для изготовителей сырья для своей продукции. Компенсация, как предлагают они, будет покрывать все дополнительные расходы поставщиков таких материалов, как пластик, дерево, бумага, картон, металл и ткань. Производители, благодаря введению соответствующих мер, смогут не поднимать цену на свои товары.

К текущему же моменту, как отметила Цицулина, рост стоимости материалов пока никак не отразился на стоимости игрушек, продаваемых розницей. Обусловлено это тем, что товар, находящийся сейчас в магазинах, был изготовлен и закуплен в прошлом году, а именно – тогда, когда сделать игрушку можно было на 30-70 процентов дешевле, чем сейчас. А товары с новыми ценниками, как прогнозирует респондент издания, могут появиться на прилавках магазинов осенью.

Отмечается и то, что по заявлениям глобальных производителей стало известно, что они могут скорректировать свои цены.