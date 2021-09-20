Произведения мировых композиторов прозвучат на сцене кузбасской филармонии в исполнении симфонического оркестра

В первом отделении прозвучит концерт для фортепиано с оркестром №3 великого композитора, гениального пианиста и дирижера С. Рахманинова. Впервые концерт был исполнен автором и Нью-Йоркским симфоническим оркестром в ноябре 1909 г. в ходе турне Рахманинова по США. Премьера концерта в России состоялась в апреле 1910 года.

Рахманинову принадлежат слова: «Я русский композитор, моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды». И не случайно миллионы слушателей во всем мире воспринимают музыку Рахманинова как символ России. Несомненно, одним из таких символов, гимном Родине является знаменитый Третий концерт для фортепиано с оркестром – вершина рахманиновского творчества 2-й половины 1900-х годов.

Второе отделение концерта посвящено великому немецкому композитору-романтику И. Брамсу. Вершиной и итогом творчества Брамса стали четыре симфонии, созданные автором в зрелом возрасте. Написав множество произведений, прославивших его имя, Брамс создаёт одну за другой симфонии, которые приобретают много верных почитателей среди профессиональных музыкантов и просвещенных любителей. В начале 1880-х годов, находясь на вершине славы, Брамс в течение одного лета пишет Третью симфонию. Это произведение, в котором автор сочетает классические и романтические шубертовские традиции, в котором он соединяет бетховенские драматизм и патетику с печально-светлыми шубертовскими интонациями, признано одним из самых содержательных и глубоких произведений немецкой симфонической музыки.

Программа концерта:

С. Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром №3 ре минор, соч. 30.

И. Брамс Симфония № 3 фа мажор соч. 90.

Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр:

Художественный руководитель и главный дирижер Вячеслав Прасолов.

Солист лауреат международных конкурсов Денис Чефанов (Москва).

Дирижер Вячеслав Прасолов.

24 октября, 16:00

Концерт Губернаторского симфонического оркестра, 6+