Произведения мировых композиторов прозвучат на сцене кузбасской филармонии в исполнении симфонического оркестра

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В концерт симфонического оркестра, открывающего сезон, по традиции включены произведения, являющиеся шедеврами мирового музыкального искусства. Вечер состоится в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова.

В первом отделении прозвучит концерт для фортепиано с оркестром №3 великого композитора, гениального пианиста и дирижера С. Рахманинова. Впервые концерт был исполнен автором и Нью-Йоркским симфоническим оркестром в ноябре 1909 г. в ходе турне Рахманинова по США. Премьера концерта в России состоялась в апреле 1910 года.


Рахманинову принадлежат слова: «Я русский композитор, моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды». И не случайно миллионы слушателей во всем мире воспринимают музыку Рахманинова как символ России. Несомненно, одним из таких символов, гимном Родине является знаменитый Третий концерт для фортепиано с оркестром – вершина рахманиновского творчества 2-й половины 1900-х годов.


Второе отделение концерта посвящено великому немецкому композитору-романтику И. Брамсу. Вершиной и итогом творчества Брамса стали четыре симфонии, созданные автором в зрелом возрасте. Написав множество произведений, прославивших его имя, Брамс создаёт одну за другой симфонии, которые приобретают много верных почитателей среди профессиональных музыкантов и просвещенных любителей. В начале 1880-х годов, находясь на вершине славы, Брамс в течение одного лета пишет Третью симфонию. Это произведение, в котором автор сочетает классические и романтические шубертовские традиции, в котором он соединяет бетховенские драматизм и патетику с печально-светлыми шубертовскими интонациями, признано одним из самых содержательных и глубоких произведений немецкой симфонической музыки.


Программа концерта:

  • С. Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром №3 ре минор, соч. 30.
  • И. Брамс Симфония № 3 фа мажор соч. 90.

Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр:

  • Художественный руководитель и главный дирижер Вячеслав Прасолов.
  • Солист лауреат международных конкурсов Денис Чефанов (Москва).
  • Дирижер Вячеслав Прасолов.
24 октября, 16:00
Концерт Губернаторского симфонического оркестра, 6+
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