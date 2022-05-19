+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

"Происхождение" продуктов в магазинах удивило кузбассовцев

0
Фото:  

Жители Кемеровской области поинтересовались, почему в регионе продают завезенную из других стран и регионов продукцию. Минсельхоз ответил на обращение.

Кузбассовцы в социальных сетях задались вопросом о том, почему на прилавках находятся продукты, которые произведены не в регионе.

‒ У меня только один вопрос. Почему яйца в магните Новосибирск а картошка Египет? (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ поинтересовались пользователи.

Сотрудники Министерства сельского хозяйства Кемеровской области в ответ рассказали, что в условиях рынка торговые сети сами заключают договоры на поставки. При этом, по словам специалистов, картошка местного производства в Кузбассе уже распродана.

‒ На сегодняшний день объем произведенного местными сельхозтоваропроизводителями в сезон 2021 года картофеля реализован, ‒ сообщили представители Минсельхоза.

Также специалисты отметили, что перед производителями поставлена задача по увеличению производства картофеля в 2022 году.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36439

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined