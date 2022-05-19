Кузбассовцы в социальных сетях задались вопросом о том, почему на прилавках находятся продукты, которые произведены не в регионе.

‒ У меня только один вопрос. Почему яйца в магните Новосибирск а картошка Египет? (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ поинтересовались пользователи.

Сотрудники Министерства сельского хозяйства Кемеровской области в ответ рассказали, что в условиях рынка торговые сети сами заключают договоры на поставки. При этом, по словам специалистов, картошка местного производства в Кузбассе уже распродана.

‒ На сегодняшний день объем произведенного местными сельхозтоваропроизводителями в сезон 2021 года картофеля реализован, ‒ сообщили представители Минсельхоза.

Также специалисты отметили, что перед производителями поставлена задача по увеличению производства картофеля в 2022 году.