Прохожие заметили на дороге у кемеровского стадиона "вход в Нарнию"

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В столице Кемеровской области граждане снова столкнулись с низким качеством дорожного полотна, которое провалилось на автомобильной дороге. Информация о глубокой яме появилась в Сети.

Жители кузбасской столицы во время прогулки по улице Калинина заметили крупную дыру в асфальтированном покрытии. Судя по фотографиям, яма расположена на проезжей части у стадиона "Химик".

Кемерово Улица Калинина, будьте осторожны, предостерег горожанин земляков.

В мэрии областного центра сообщили, что в районе строения №9 по улице Калинина произошло размывание колодца. Опасное место было огорожено. Специалисты уже приступили к устранению углубления.


При этом неровность стала поводом для шуток интернет-пользователей. Некоторые в комментариях под постом предположили, что в дырке кроется самый настоящий "вход в Нарнию", а вот другие вспомнили, что у кемеровского вокзала можно встретить ямы "круче". К слову, на днях в столице Кузбасса легковой автомобиль не смог преодолеть местное препятствие у главного вокзала, в результате чего застрял на вершине "горы".

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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