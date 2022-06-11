Жители кузбасской столицы во время прогулки по улице Калинина заметили крупную дыру в асфальтированном покрытии. Судя по фотографиям, яма расположена на проезжей части у стадиона "Химик".

– Кемерово Улица Калинина, будьте осторожны, – предостерег горожанин земляков.

В мэрии областного центра сообщили, что в районе строения №9 по улице Калинина произошло размывание колодца. Опасное место было огорожено. Специалисты уже приступили к устранению углубления.

При этом неровность стала поводом для шуток интернет-пользователей. Некоторые в комментариях под постом предположили, что в дырке кроется самый настоящий "вход в Нарнию", а вот другие вспомнили, что у кемеровского вокзала можно встретить ямы "круче". К слову, на днях в столице Кузбасса легковой автомобиль не смог преодолеть местное препятствие у главного вокзала, в результате чего застрял на вершине "горы".