Прохожие в Новокузнецке схватили приезжего мужчину за попытку грабежа

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Жительница Новокузнецка едва не лишилась денег возле банкомата. Предотвратить злодеяние удалось прохожим, которые задержали злоумышленника с ценностями дамы.

Попытка грабежа произошла возле одного из банкоматов в южной столице Кузбасса. Так, 38-летний гость города из Алтайского края подбежал к 50-летней женщине, которая сняла деньги с карты, и выхватил у нее портмоне с ценными купюрами. Однако скрыться злоумышленнику помешали случайные прохожие, они откликнулись на зов о помощи гражданки и задержали беглеца.


В общей сложности мужчине на время удалось завладеть 7 000 рублей горожанки.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Он признал вину и объяснил свой поступок состоянием сильного алкогольного опьянения, прокомментирОвали случай в ГУ МВД Кемеровской области.

Нарушитель порядка попал под ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". В соответствии с санкциями статьи ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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