Прохожие в Новокузнецке схватили приезжего мужчину за попытку грабежа

Попытка грабежа произошла возле одного из банкоматов в южной столице Кузбасса. Так, 38-летний гость города из Алтайского края подбежал к 50-летней женщине, которая сняла деньги с карты, и выхватил у нее портмоне с ценными купюрами. Однако скрыться злоумышленнику помешали случайные прохожие, они откликнулись на зов о помощи гражданки и задержали беглеца.

В общей сложности мужчине на время удалось завладеть 7 000 рублей горожанки.

– Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Он признал вину и объяснил свой поступок состоянием сильного алкогольного опьянения, – прокомментирОвали случай в ГУ МВД Кемеровской области.

Нарушитель порядка попал под ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". В соответствии с санкциями статьи ему грозит до четырех лет лишения свободы.