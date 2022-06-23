Прохожие в Кемерове выбросили в урну самокат

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Фото:  

Пешеходы в столице Кузбасса запечатлели факт небрежного обращения земляков с самокатами, который по неизвестным причинам оказался припаркован в мусорной урне.

Фотография с самокатом в помойной урне появилось в сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте". При этом в комментариях под постом на этот счет разгорелась настоящая дискуссия.


Некоторые заявили, что двухколесному транспорту самое место в помойном ведре, поскольку они как и мусор разбросаны на каждом шагу. В качестве альтернативы все согласные с мнением предложили организовать в городе специальные пункты сдачи на электросамокатов прокат. Другие же заявили, что граждан, которые подобным образом поступают с чужим имуществом, можно назвать хулиганами и, чтобы им было неповадно "выбрасывать чужие деньги на ветер", предложили наказывать их при помощи штрафов.


Стоит отметить, что это не первый случай небрежного отношения жителей областного центра к двухколесному транспорту. Так, ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что неизвестные разбросали припаркованные самокаты по кемеровским тротуарам.

Да!
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