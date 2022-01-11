Проходной балл ЕГЭ снизился первый раз за 10 лет

Министерство образования и науки в своем ежегодном докладе о качестве приема в российские вузы за 2021 год объявило о снижении среднего балла поступления на очную форму на бюджетной основе. Он составил 70,3% против 70,8% в 2020 году, об этом свидетельствуют данные из исследования Высшей школы экономики (ВШЭ).

Сложившаяся тенденция на увеличение бюджетных мест в университетах позволит как можно большему количеству абитуриентов попасть на обучение в рамках бесплатного обучения.