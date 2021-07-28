Прохлада сменится жарой в Кузбассе к выходным

По информации синоптиков, в среду, 28 июля, температура воздуха прогреется до +18,+23°С. Однако в ночь на четверг, 29 июля, в Кузбассе похолодает до +8,+13°С. При этом после наступления рассвета следует ожидать потепления, ближе к середине дня столбик термометра поднимется до +22, 27°С. Ветер будет северо-восточный с порывами – 2-7 м/с, а местами поток воздуха может набрать скорость до 12 м/с.

Что касается последнего рабочего дня на текущей неделе, то в пятницу метеорологи спрогнозировали повышение температуры днем до +23,+28°С в среду, а ночью следует ожидать +11,+16°С. По расчетам специалистов, предстоящий уик-энд на территории Кемеровской области выдастся теплым.

Стоит отметить, что похолодание на текущей неделе обусловлено влиянием высотного циклона, который расположен в районе Ханты-Мансийска, но оказал значительное влияние на погоду в регионе.