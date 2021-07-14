Прогулка пожилой кемеровчанки до исчезновения попала на камеру

Пожилая женщина направилась в неизвестном направлении и больше не вернулась домой. О местонахождении кемеровчанки ничего не известно со среды, 7 июля 2021 года.

– Последний раз ее видели на камерах наблюдения около улицы 3-я Рабочая, 20, – прокомментировали в ПСО "Лиза Алерт".

Активисты заверили, что пенсионерка направлялась в сторону областной столицы Кузбасса, а из записи с камеры наблюдения следует, что на момент исчезновения женщина была одета в темно-коричневый плащ и резиновые сапоги, с собой у нее была сумка темного цвета.

Волонтеры предупредили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи. Если вы видели Ирину Деменеву, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 либо 112.