Прогулка пожилой кемеровчанки до исчезновения попала на камеру

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О местонахождении пожилой жительницы кемеровской Металлплощадки ничего не известно с 7 июля. Камеры наблюдения зафиксировали последнее появление женщины в поселке, она направлялась в сторону Кемерова.

Пожилая женщина направилась в неизвестном направлении и больше не вернулась домой. О местонахождении кемеровчанки ничего не известно со среды, 7 июля 2021 года.

– Последний раз ее видели на камерах наблюдения около улицы 3-я Рабочая, 20, – прокомментировали в ПСО "Лиза Алерт".

Активисты заверили, что пенсионерка направлялась в сторону областной столицы Кузбасса, а из записи с камеры наблюдения следует, что на момент исчезновения женщина была одета в темно-коричневый плащ и резиновые сапоги, с собой у нее была сумка темного цвета.


Волонтеры предупредили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи. Если вы видели Ирину Деменеву, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 либо 112.

Видео: ПСО "Лиза Алерт"

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