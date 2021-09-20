Прогулка полуобнаженного кемеровчанина с носком в руках попала на камеру

"Утренний весельчак" – таким образом кемеровчане охарактеризовали незнакомца на кадрах, который решил выйти на прогулку в жилой двор на улице Марковцева в полуобнаженном виде и попал на камеру наблюдения.

Из одежды на мужчине надеты черные трусы, а в руке он держит один носок. При этом на записи можно заметить, что босой горожанин подходит к припаркованным возле дома автомобилям и дергает их за ручки.

– Утренний весельчак. Бегал машины за ручки дергал, – указал автор ролика, появившегося в Сети.

В комментариях пользователи соцсети с юмором отнеслись к инциденту и отметили, что молодой мужчина увлечен поисками второго носка. Другие же пользователи предположили, что причиной такого поведения могли стать наркотические вещества.