Прогулка полуобнаженного кемеровчанина с носком в руках попала на камеру

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Житель кузбасской столицы в трусах решил прогуляться по жилому двору в городе. При этом не забыл и о носке, правда прихватил с собой только один, его он удерживал в руках.

"Утренний весельчак" таким образом кемеровчане охарактеризовали незнакомца на кадрах, который решил выйти на прогулку в жилой двор на улице Марковцева в полуобнаженном виде и попал на камеру наблюдения.


Из одежды на мужчине надеты черные трусы, а в руке он держит один носок. При этом на записи можно заметить, что босой горожанин подходит к припаркованным возле дома автомобилям и дергает их за ручки.

Утренний весельчак. Бегал машины за ручки дергал, указал автор ролика, появившегося в Сети.

В комментариях пользователи соцсети с юмором отнеслись к инциденту и отметили, что молодой мужчина увлечен поисками второго носка. Другие же пользователи предположили, что причиной такого поведения могли стать наркотические вещества.

Фото: Instagram / "Инцидент Кемерово"

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