Программа детского туристического кешбэка стартовала в России

С 25 мая родители смогут вернуть до 50% стоимости путевок в детские лагеря, но не более 20 тыс. рублей за одну туристическую услугу на одну банковскую карту с национальной платежной системой "Мир".

По информации Ростуризма, место отдыха должно соответствовать понятию "детский лагерь": поездка должна совершаться во время сезонного или круглогодичного действия в места, которые включены в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.

Согласно программе, деньги можно будет вернуть и в случае более раннего приобретения путевки, нужно только подтвердить, что ребенок отдыхал в лагере. Средства будут возвращены в течение пяти дней на карту, которой оплатили покупку.

Действие программы детского туристического кешбэка продлится до 15 сентября 2021 года включительно