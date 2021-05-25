Программа детского туристического кешбэка стартовала в России

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В России с 25 мая началось действие программы возврата средств за поездки в детские лагеря.

С 25 мая родители смогут вернуть до 50% стоимости путевок в детские лагеря, но не более 20 тыс. рублей за одну туристическую услугу на одну банковскую карту с национальной платежной системой "Мир".


По информации Ростуризма, место отдыха должно соответствовать понятию "детский лагерь": поездка должна совершаться во время сезонного или круглогодичного действия в места, которые включены в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.


Согласно программе, деньги можно будет вернуть и в случае более раннего приобретения путевки, нужно только подтвердить, что ребенок отдыхал в лагере. Средства будут возвращены в течение пяти дней на карту, которой оплатили покупку.


Действие программы детского туристического кешбэка продлится до 15 сентября 2021 года включительно

Да!
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