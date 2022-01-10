Проезжая часть в кузбасском поселке оказалась залита водой

Поток воды хлынул на оживленную проезжую часть в поселке Краснобродский в Кемеровской области. По слова очевидцев, инцидент произошел в районе пересечения улиц Гагарина и Западная.

Причина происшествия в настоящий момент остается неизвестной. Однако местные жители выразили беспокойство, что из-за морозов вода в скором времени застынет и образуется гололед, который создаст опасность на дороге для автомобилистов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сотрудники Госавтоинспекции Кемеровской области рассказали о неблагоприятных погодных условиях.