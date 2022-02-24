Проездные заработали еще в пяти маршрутах кемеровского транспорта

Согласно официальной информации, с текущей недели произошло подключение проездных еще в пяти автобусных маршрутах Кемерова. Примечательно, что данные маршруты считаются межмуниципальными, однако большая часть их пути следования проходит в черте города.

Подключение абонемента стало доступно для маршрутов №№6, 17, 59, 189э и 194. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

При движении в границах города можно воспользоваться электронным проездным. На сегодня, по данным властей, в продаже имеется более 50 000 транспортных карт. Сейчас к ним можно подключить абонемент на месяц, а с 1 марта – на сутки и неделю.