Проездные заработали еще в пяти маршрутах кемеровского транспорта

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Власти кузбасской столицы сообщили о том, что в нескольких межмуниципальных автобусах будут действовать проездные.

Согласно официальной информации, с текущей недели произошло подключение проездных еще в пяти автобусных маршрутах Кемерова. Примечательно, что данные маршруты считаются межмуниципальными, однако большая часть их пути следования проходит в черте города.


Подключение абонемента стало доступно для маршрутов №№6, 17, 59, 189э и 194. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.


При движении в границах города можно воспользоваться электронным проездным. На сегодня, по данным властей, в продаже имеется более 50 000 транспортных карт. Сейчас к ним можно подключить абонемент на месяц, а с 1 марта – на сутки и неделю.

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