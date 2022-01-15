Проезд в пассажирских автобусах подорожал для кемеровчан

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В кузбасской столице в субботу, 15 января, увеличилась плата за проезд на пассажирских автобусах: до 30 рублей при наличном расчете и до 25 при оплате транспортной картой.

Сегодня в субботу, 15 января, на территории областного центра подорожал проезд на пассажирских автобусах. Повышение цены связано с тем, что в силу вступило постановление Региональной энергетической комиссии об увеличении стоимости билета в транспорте.


Так, кемеровчанам придется отдавать за проезд 30 рублей при наличном расчете и 25 рублей – при безналичном. Что касается школьников и студентов, то для них цена ниже – 18 рублей наличными или 14 рублей безналично. Пенсионеры – 15 рублей и 12 рублей за наличку и по безналу соответственно.


Таким образом, стоимость месячного проездного билета пенсионеру составит 600 рублей, учащемуся – 700 рублей, а остальным пассажирам проездной обойдется в 1 250 рублей.

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