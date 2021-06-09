Проезд по центру Кемерова закроется на трое суток

Согласно данным городской администрации, в связи с празднованием Дня города в субботу, 12 июня, движение автомобилей на площади Советов будет закрыто.
– Движение автотранспорта будет ограничено по пр. Советскому (от ул. Красной до ул. 50 лет Октября) на время монтажа и демонтажа сцены на площади Советов с 11:00 часов 10.06.2021 до 10:00 часов 13.06.2021, – сообщили в ГИБДД Кемерова.
Стоит отметить, что праздничные мероприятия пройдут в областном центре Кузбасса в приближающиеся выходные. Сотрудники администрации распространили график предстоящих торжеств.
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