Проезд по центральному проспекту в Новокузнецке приостановят из-за демонтажа трамвайный путей

Работники трамвайно-троллейбусного предприятия запланировали демонтаж старых рельсов в ночь на субботу, 1 мая, и на воскресенье, 2 мая. Работы будут проведены с 23:00 до 05:00, в связи с чем движение возле Привокзальной площади в указанные часы будет перекрыто.

– В первую ночь рабочие будут производить демонтаж рельсо-шпальной решетки на участке дороги по направлению от проспекта Курако к проспекту Бардина. Во вторую ночь – на участке по направлению от проспекта Бардина к проспекту Курако, – сообщили в управлении по транспорту и связи.

Отмечается, что автомобилисты будут вынуждены двигаться в обход обозначенного участка, следуя временным знакам. Для общественного транспорта изменений в движении не предвидится.