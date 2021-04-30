Проезд по центральному проспекту в Новокузнецке приостановят из-за демонтажа трамвайный путей

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Новокузнецкие службы в предстоящие выходные приняли решение разобрать трамвайные пути, которые остались после реконструкции центрального проспекта. Движение на участке дороги будет временно перекрыто.

Работники трамвайно-троллейбусного предприятия запланировали демонтаж старых рельсов в ночь на субботу, 1 мая, и на воскресенье, 2 мая. Работы будут проведены с 23:00 до 05:00, в связи с чем движение возле Привокзальной площади в указанные часы будет перекрыто.

– В первую ночь рабочие будут производить демонтаж рельсо-шпальной решетки на участке дороги по направлению от проспекта Курако к проспекту Бардина. Во вторую ночь – на участке по направлению от проспекта Бардина к проспекту Курако, – сообщили в управлении по транспорту и связи.

Отмечается, что автомобилисты будут вынуждены двигаться в обход обозначенного участка, следуя временным знакам. Для общественного транспорта изменений в движении не предвидится.

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