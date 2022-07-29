Проезд по главной улице Новокузнецка попадет под запрет в выходные

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Дорожники анонсировали ограничение движения на юге Кузбасса. Как оказалось, одна из центральных улиц Новокузнецка окажется перекрыта на несколько часов.

В предстоящее воскресенье, 31 июля, движение в самом центре Новокузнецка окажется ограничено на несколько часов.

– С 11:00 до 13:00, 31 июля в честь празднования Дня Военно-Морского Флота будет прекращено движение транспорта по улице Кирова: от пересечения с проспектом Металлургов до кольцевой развязки "Дом Быта", – рассказали представители УТиС.

Отмечается, что в связи с перекрытием улицы временно изменится движение автобусов №№5, 23, 25*, 27, 50, 66, 70, 80, 87, 88, 345, 164, 107, 104, 104с, 106, 108 и 102. Также по новой схеме будут ездить троллейбусы №№1, 2, 3, 6, 6а и 102 и трамваи №№2, 5 и 9. Общественный транспорт в этот день будет двигаться в объезд перекрытого участка дороги.

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