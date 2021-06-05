Проект надземного перехода около Московской площади в Кемерове прошел госэкспертизу

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Кемеровчане пожаловались на отсутствие кратчайшего и безопасного пути к строящимся объектам на проспекте Притомском и близлежащих улицах, предложив соорудить надземный переход. Городские власти прокомментировали предложение.

Житель кузбасской столицы обратил внимание, что в Ленинском районе города недалеко от будущей Московской площади есть проблемы с пешеходными переходами. По его словам, из-за активно ведущейся стройки как самой площади, так и жилых домов между проспектами Притомский, Московский и улицей Терешковой, этот участок скоро станет набирать популярность среди местных жителей и гостей города.

— Однако пешеходная инфраструктура, обеспечивающая кратчайший и беспрепятственный доступ, на данном участке отсутствует, — написал горожанин на платформе "Кузбасс Онлайн".

В этой связи мужчина поинтересовался, есть ли возможность построить в этой зоне надземный переход.


В ответ на обращение администрация пояснила, что данный вопрос уже рассматривался и на текущий момент подготовлен проект по возведению надземного перехода через проспект Притомский с эспланады бульвара Пионерский. Кроме того, данный проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, однако источники финансирования и сроки проведения работ пока не определены.

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