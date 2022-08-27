Проект 50-километрового обхода Кемерова получил одобрение из Москвы

Проект строительства северо-западного обхода столицы Кузбасса получил одобрение от главгосэкспертизы. Таким образом, специалисты из Москвы наконец-то выдали положительное заключение, о чем стало известно накануне в пятницу, 26 августа.
– Участок строительства обхода находится в Кемеровском и Топкинском муниципальных округах. Он соединит федеральную автодорогу Р-255 "Сибирь" с запада на восток, минуя территорию Кемерова. Протяженность 4-полосной трассы составит более 47,5 км, – следует из "Цивилев.Live".
Теперь местные власти надеются, что новая дорога позволит разгрузить город от фур, а это должно положительно сказаться на сохранности высокого качества дорог, а также безопасности и объемах вредных выбросов.
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