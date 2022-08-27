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Проект 50-километрового обхода Кемерова получил одобрение из Москвы

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Главгосэкспертиза одобрила проект северо-западного объезда кузбасской столицы, протяженность которого составит десятки километров.

Проект строительства северо-западного обхода столицы Кузбасса получил одобрение от главгосэкспертизы. Таким образом, специалисты из Москвы наконец-то выдали положительное заключение, о чем стало известно накануне в пятницу, 26 августа.

– Участок строительства обхода находится в Кемеровском и Топкинском муниципальных округах. Он соединит федеральную автодорогу Р-255 "Сибирь" с запада на восток, минуя территорию Кемерова. Протяженность 4-полосной трассы составит более 47,5 км, – следует из "Цивилев.Live".

Теперь местные власти надеются, что новая дорога позволит разгрузить город от фур, а это должно положительно сказаться на сохранности высокого качества дорог, а также безопасности и объемах вредных выбросов.

Да!
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