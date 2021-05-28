Продукты с топперами появились на прилавках кузбасских магазинов

Товары с топперами появились на прилавках кузбасских магазинов. Таким образом местные власти решили выделить продукцию от производителей Кемеровской области из числа других.
По мнению администрации, топперы — специальные обозначения — позволят привлечь внимание покупателей к заготовленным в шахтерском крае продовольственным запасам.
— Эти меры важны для того, чтобы стимулировать потребительский спрос на продукцию, произведенную в Кузбассе, — заявили в пресс-службе минпромторга региона.
Предложение министра промышленности и торговли Кузбасса Леонида Старосвета в настоящее время уже одобрили крупные торговые сети, некоторые выразили готовность к сотрудничеству и уже нанесли особую маркировку.
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