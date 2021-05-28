+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Продукты с топперами появились на прилавках кузбасских магазинов

0
Фото:  

Товары от кузбасских производителей получили особую отметку на прилавках кузбасских магазинов.

Товары с топперами появились на прилавках кузбасских магазинов. Таким образом местные власти решили выделить продукцию от производителей Кемеровской области из числа других.


По мнению администрации, топперы — специальные обозначения — позволят привлечь внимание покупателей к заготовленным в шахтерском крае продовольственным запасам.

— Эти меры важны для того, чтобы стимулировать потребительский спрос на продукцию, произведенную в Кузбассе, — заявили в пресс-службе минпромторга региона.

Предложение министра промышленности и торговли Кузбасса Леонида Старосвета в настоящее время уже одобрили крупные торговые сети, некоторые выразили готовность к сотрудничеству и уже нанесли особую маркировку.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25511

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined