Продукты и лекарства подорожали за неделю в Кузбассе

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Статистики зафиксировали подорожание некоторых продуктов и лекарственных средств в Кемеровской области.

Согласно данным специалистов Кемеровостата, за минувшую неделю в Кузбассе выросли в цене на 4,3% шоколадные конфеты, детские молочные смеси ‒ на 2,8%, колбаса ‒ на 2,4%, печенье ‒ на 2%. При этом на 11,4% подешевели огурцы, на 8,2% ‒ капуста, на 6,6% ‒ свекла, на 4% ‒ помидоры, а также на 3,6% ‒ яйца и вермишель.


Что касается непродовольственных товаров, то на 2,6% подорожали анальгетики. Мужские носки прибавили в цене 1,9%. Литр АИ-92, по состоянию на 27 мая стоил 44,78 рубля, АИ-95 – 48,59 рубля (-0,2%), АИ-98 – 58,01 рубля (-0,1%), дизеля – 55,5 рубля (-0,3%).


Ранее кузбассовцы разгневались из-за повышения цен.

Да!
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