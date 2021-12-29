Продуктовые наборы для малоимущих граждан возмутили кузбассовцев

Публикация с возражением появилась в Сети. По словам жительницы скудные продуктовые наборы выдали детям из малоимущих семей в школе Ленинска-Кузнецка. В подписи к посту автор указала, что подобная "помощь" от властей испортила настроение получателям в канун главного праздника года.

– Сказали получить... Ребенок поехала за ним, в ожидании чего нибудь вкусного, а тут вот вам. Отчитались то видимо по полной, денежки отмыли немалые, да и выделены были они точно не на это!! – сокрушилась горожанка.

Также она отметила, что продуктовый набор включал в себя: половину килограмма муки, пшена, кукурузной крупы и пачку темного риса.

При этом в комментариях аудитория не согласилась с мнением землячки. Подписчики паблика указали, что если новогодняя помощь не устроила женщину, то она просто могла ее не брать, а не возмущаться в социальной сети с "подачкой" на руках.