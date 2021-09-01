Продуктовая сезонная ярмарка пройдет на центральной площади Кемерова

Торговые павильоны сельскохозяйственной ярмарки появятся в городе Кемерово на площади Советов уже 10 сентября.

— Кемеровчанам будет предложен широкий ассортимент молочной и мясной продукции производителей Кемеровского, Промышленновского, Топкинского муниципальных округов, Анжеро-Судженска, — указали в горадминистрации.

При этом по традиции на ярмарке будут выставлены на продажу такие продукты, как: мясо, яйца, рыба, овощи, фрукты, хлеб, различные хлебобулочные изделия, мед. Также на прилавках уличных магазинов появится выбор из сезонных товаров: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи и др..

Садоводам и дачникам торговцы предоставят широкий выбор саженцев и специализированного инвентаря.

На мероприятии для посетителей будет работать полевая кухня, где желающие смогут угоститься гречневой кашей с мясом и горячим чаем. Начало ярмарки назначено на 9:30.