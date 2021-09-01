Продуктовая сезонная ярмарка пройдет на центральной площади Кемерова

0
Фото:  

Жителей региона приглашают в кузбасскую столицу на сельскохозяйственную ярмарку, где посетители смогут закупить свежие сезонные продукты.

Торговые павильоны сельскохозяйственной ярмарки появятся в городе Кемерово на площади Советов уже 10 сентября.

— Кемеровчанам будет предложен широкий ассортимент молочной и мясной продукции производителей Кемеровского, Промышленновского, Топкинского муниципальных округов, Анжеро-Судженска, — указали в горадминистрации.

При этом по традиции на ярмарке будут выставлены на продажу такие продукты, как: мясо, яйца, рыба, овощи, фрукты, хлеб, различные хлебобулочные изделия, мед. Также на прилавках уличных магазинов появится выбор из сезонных товаров: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи и др..


Садоводам и дачникам торговцы предоставят широкий выбор саженцев и специализированного инвентаря.


На мероприятии для посетителей будет работать полевая кухня, где желающие смогут угоститься гречневой кашей с мясом и горячим чаем. Начало ярмарки назначено на 9:30.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28566

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined