Проделки юного трюкача шокировали жителей Кузбасса

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В Сети жители кузбасского города распространили ролик с исполнением опасного трюка: юноша залез на верхушку фонарного столба на мосту, а после спрыгнул вниз.

В социальных сетях жители Таштагола разместили видеозапись, на которую попали опасные проделки юного трюкача: он забрался на фонарный столб, а после с высоты спрыгнул в реку, сделав при этом сальто.

– Молодежь начинает сходить с ума. Слава богу, все обошлось, парень не пострадал, – подписал пост автор.

Можно заметить, что за происходящим завороженно наблюдала толпа людей. Предположительно, это друзья рискованного юноши.


В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте" разделились на два лагеря. Так, некоторые поддержали "адреналинщика" и заявили, что лучше пусть молодые люди развлекаются так, чем на лавочке с наркотиками или спиртным. Другие же посчитали, что трюкач зря рискует своей жизнью.

Видео: ВКонтакте / "Типичный Кузбасс"

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