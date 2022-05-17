Проделки юного трюкача шокировали жителей Кузбасса

В социальных сетях жители Таштагола разместили видеозапись, на которую попали опасные проделки юного трюкача: он забрался на фонарный столб, а после с высоты спрыгнул в реку, сделав при этом сальто.

– Молодежь начинает сходить с ума. Слава богу, все обошлось, парень не пострадал, – подписал пост автор.

Можно заметить, что за происходящим завороженно наблюдала толпа людей. Предположительно, это друзья рискованного юноши.

В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте" разделились на два лагеря. Так, некоторые поддержали "адреналинщика" и заявили, что лучше пусть молодые люди развлекаются так, чем на лавочке с наркотиками или спиртным. Другие же посчитали, что трюкач зря рискует своей жизнью.