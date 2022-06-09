Проделки малолетних хулиганов на крыше здания шокировали кемеровчан

Так, жительница Ленинского района областного центра разместила в Сети жалобу на шаловливую молодежь. На видео видно, что группа ребят забралась на кровлю строения, где бегала и метала с высоты камни, которые летели в разные стороны и в том числе в здания, его окна.

– Кемерово Ворошилова 11, – указала она.

При этом в комментариях под публикацией не все разделили мнение автора съемки. Некоторые заявили, что в своем детстве устраивали подобные игры и даже прыгали с крыши в сугробы, но тогда это никого не удивляло. Другие же указали, что у таких детей якобы "нулевой интеллект".