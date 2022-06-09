Проделки малолетних хулиганов на крыше здания шокировали кемеровчан

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Фото:  

В кузбасской столице подростки забрались на кровлю строения на улице Ворошилова, 11, чтобы весело провести свободное время, однако подобного рода игры понравились далеко не всем.

Так, жительница Ленинского района областного центра разместила в Сети жалобу на шаловливую молодежь. На видео видно, что группа ребят забралась на кровлю строения, где бегала и метала с высоты камни, которые летели в разные стороны и в том числе в здания, его окна.

Кемерово Ворошилова 11, указала она.

При этом в комментариях под публикацией не все разделили мнение автора съемки. Некоторые заявили, что в своем детстве устраивали подобные игры и даже прыгали с крыши в сугробы, но тогда это никого не удивляло. Другие же указали, что у таких детей якобы "нулевой интеллект".

Видео: ВКонтакте / "Типичный Кузбасс"

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