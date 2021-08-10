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Проделки лихача спровоцировали ДТП на кузбасской трассе

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Информация о происшествии с улетевшим грузовиком на кузбасской трассе проявилась в сообществе соцсети. Пользователь заснял на видео момент тройного столкновения машин.

Инцидент на дороге произошел в минувшую субботу, 7 августа, около 16:55 в Междуреченске, на 211-м километре дороги Ленинск-Кузнецкий – Междуреченск. Как оказалось, проезжую часть не смогли поделить три машины, в том числе и японский грузовик.


При этом информация о ДТП появилась в соцсетях только во вторник, 10 августа. Автор прикрепил к посту видео, на котором заметен момент опрокидывания грузового транспорта.

– Предварительно, 45-летний водитель ГАЗ не убедился в безопасности маневра и столкнулся с (попутной машиной). Затем ГАЗ совершил столкновение с Mitsubishi Fuso, а тот допустил съезд с дороги с опрокидыванием и наезд на забор, – пояснили в ГИБДД Кузбасса, передает VSE42.Ru.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Однако был причинен материальный ущерб. По предварительным данным, мужчина за рулем ГАЗ нарушил правила обгона, чем спровоцировал аварию.

ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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