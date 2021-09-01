Продажа спиртного в кузбасских магазинах оказалась вне закона на 24 часа

Сегодня в среду, 1 сентября, в государственный праздник День знаний жители Кемеровской области лишились возможности приобрести спиртные напитки. Стоит отметить, что уже с утра в регионе пройдут школьные линейки. При этом массовые торжества состоятся несмотря на пандемию COVID-19.

По причине проведения детских праздничных мероприятий в Кузбассе на протяжении 24 часов действует запрет на продажу спиртного.

Стоит отметить, что в сентябре местным жителям предстоит пережить еще один день, когда алкоголь окажется вне закона. Так, продажа спиртного в торговых точка также будет наказуема в День трезвости, который будет отмечаться в России через неделю, 11 сентября.