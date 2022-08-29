Продажа алкоголя в Кузбассе вновь окажется под запретом в ближайшие дни

Уже скоро 1 и 11 сентября в Кемеровской области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольных напитков, в том числе пива и коктейлей, что следует из регионального закона № 156-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции...".

Как указано в законе, торговать спиртным запрещено в День знаний, который в этом году придется на 1 сентября, и Всероссийский день трезвости 11 сентября (он же День граненого стакана).

Исключением будет реализация алкоголя в заведениях общепита.