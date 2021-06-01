Продажа алкоголя в Кузбассе попала под запрет на 24 часа

Розничная продажа алкогольной продукции попала под запрет в Кузбассе в июне этого года. Так, первого числа месяца на 24 часа в магазинах перестали отпускать спиртные напитки в связи с празднованием Дня защиты детей.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, купить спиртное на территории области будет нельзя не только в первый день лета (Международный день защиты детей), но и 12 июня (День России), в день проведения выпускных вечеров – 26 июня, а также 27 июня (День молодежи).

Приобрести горячительные напитки в указанные дни кузбассовцы смогут только в заведениях общепита.