+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Продажа алкоголя в Кузбассе попала под запрет на 24 часа

0
Фото:  

В первый день первого летнего месяца на территории Кемеровской области запрещена продажа алкоголя.

Розничная продажа алкогольной продукции попала под запрет в Кузбассе в июне этого года. Так, первого числа месяца на 24 часа в магазинах перестали отпускать спиртные напитки в связи с празднованием Дня защиты детей.


Отмечается, что согласно действующему законодательству, купить спиртное на территории области будет нельзя не только в первый день лета (Международный день защиты детей), но и 12 июня (День России), в день проведения выпускных вечеров – 26 июня, а также 27 июня (День молодежи).


Приобрести горячительные напитки в указанные дни кузбассовцы смогут только в заведениях общепита.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25592

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined