Продажа алкоголя в Кузбассе попадет под запрет на следующей неделе

В соответствии с действующим законодательством, в Кузбассе граждане не смогут приобрести алкогольную продукцию в магазинах в течение одного дня. Речь идет о 1 сентября, Дне знаний, который выпадает на среду следующей недели.

В министерстве промышленности и торговли Кузбасса журналисту AVOKADO пояснили, что запрет распространится на розничную продажу спиртного за исключением предприятий общественного питания.

В следующий раз запрет вступит в силу 11 сентября, во Всероссийский день трезвости.