Продажа алкоголя в Кузбассе попадет под запрет на 8 дней

Запрет на розничную продажу алкоголя в 2022 году будет действовать в Кузбассе 8 дней в связи с традиционными праздниками. Речь идет о следующих датах:

9 мая (День Победы);

1 июня (День защиты детей);

12 июня (День России);

27 июня (День молодежи);

1 сентября (День знаний);

11 сентября (Всероссийский день трезвости).

Стоит отметить, что приобрести горячительные напитки жителям региона не удастся и в дни проведения последних звонков у школьников и выпускных вечеров.