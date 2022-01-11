Продажа алкоголя в Кузбассе попадет под запрет на 8 дней

Запрет на розничную продажу алкоголя в 2022 году будет действовать в Кузбассе 8 дней в связи с традиционными праздниками. Речь идет о следующих датах:
- 9 мая (День Победы);
- 1 июня (День защиты детей);
- 12 июня (День России);
- 27 июня (День молодежи);
- 1 сентября (День знаний);
- 11 сентября (Всероссийский день трезвости).
Стоит отметить, что приобрести горячительные напитки жителям региона не удастся и в дни проведения последних звонков у школьников и выпускных вечеров.
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