Продажа алкоголя в Кузбассе попадет под запрет на 8 дней

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Жители Кемеровской области в текущем году на 8 дней лишатся возможности приобрести спиртное в магазинах региона.

Запрет на розничную продажу алкоголя в 2022 году будет действовать в Кузбассе 8 дней в связи с традиционными праздниками. Речь идет о следующих датах:

  • 9 мая (День Победы);
  • 1 июня (День защиты детей);
  • 12 июня (День России);
  • 27 июня (День молодежи);
  • 1 сентября (День знаний);
  • 11 сентября (Всероссийский день трезвости).

Стоит отметить, что приобрести горячительные напитки жителям региона не удастся и в дни проведения последних звонков у школьников и выпускных вечеров.

Да!
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