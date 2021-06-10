Продажа алкоголя в Кузбассе попадет под запрет из-за праздника кемеровчан

Розничная продажа алкогольной продукции попадет под запрет на территории Кемеровской области 12 июня из-за празднования Дня России. Однако в это же время жители кузбасской столицы будут отмечать День города, торжество по традиции каждый год проходит 12 числа первого летнего месяца.

Отмечается, что в ближайшую субботу жители региона смогут приобрести алкоголь только в заведениях общепита. Аналогичные меры по ограничению реализации спиртного в Кузбассе будут действовать 26 и 27 июня (школьные выпускные и День молодежи).